"Vermietung nur an Deutsche" - keine gütliche Einigung

Vor dem Amtsgericht Augsburg hat ein Mann der ursprünglich aus Burkina Faso stammt, Klage wegen Diskriminierung eingereicht: Laut eigener Aussage hatte er sich für eine Wohnung beworben und wurde am Telefon abgeblockt, weil er Ausländer sei. Tatsächlich lebt er jedoch seit 17 Jahren in Deutschland. Am Dienstag wurde dazu vor dem Amtsgericht noch keine Einigung erzielt.

Anklage: Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgesetz

In der Immobilienannonce fand der Kläger später dann den Zusatz, dass der Mann nur "an Deutsche" vermiete. Anwalt Ugur Kör sieht darin einen Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Ohne die Angabe sachlicher und nachvollziehbarer Gründe werde ein Teil der Bevölkerung ausgeschlossen. Es gehe im Verfahren nicht allein um den geforderten Schadensersatz von 1000 Euro, es gehe vielmehr um erlittenes Unrecht durch einen rassistischen Vorgang, so Kör.

Weitere Anrufe von Bekannten des Klägers, die sich auch als Ausländer zu erkennen gegeben hatten, sollen vom Vermieter ebenfalls abgeblockt worden sein.

Urteil Anfang November erwartet

Die Beklagten, der Vermieter und sein Sohn, wiesen den Vorwurf zurück. Aufgrund eines Vorfalls mit einem türkischen Drogendealer in jüngerer Vergangenheit hätten sie sich entschlossen, diese Wohnung an Deutsche zu vergeben. Sie forderten eine Klageabweisung. Der Richter will am 5. November eine Entscheidung verkünden.

Ähnlich gelagerte Fälle sind in der Vergangenheit meist zugunsten der Kläger entschieden worden. Der aus Burkina Faso stammende Mann hatte in der Vergangenheit bereits mehrmals auf Alltagsdiskriminierung hingewiesen, unter anderem auf Türsteher, die Menschen mit anderer Hautfarbe abweisen.