Vermessung aus der Luft: Drohne liefert Daten für StUB-Planungen

Es ist eine rund 150.000 Euro teure Spezial-Drohne, von der es nur wenige in Europa gibt, die über Herzogenaurach schwebt. Sie zeichnet mit einem Laserscanner etwa hunderttausend Punkte pro Sekunde auf. Aus diesen wird später ein dreidimensionales Geländemodell von der Strecke der Stadt-Umland-Bahn entstehen. Diese soll einmal von Nürnberg über Erlangen nach Herzogenaurach fahren und geht jetzt in die Detail-Planung.

15-minütige Erkundungsflüge

Drei Tage lang startet die Drohne immer wieder auf der 25 km langen Strecke. Insgesamt sind es 65 Flüge von maximal fünfzehn Minuten in rund 80 Metern Höhe. Dann müssen die Akkus getauscht werden, denn die Drohne mit dem eingebauten Laserscanner wiegt rund 17 Kilogramm. Sie wird von sechs Rotoren angetrieben. Aus den Daten, die sie aufzeichnet wird anschließend eine Punktwolke errechnet, die Grundlage für eine 3D-Geländemodell. Dieses liefert den Planer der Stadt-Umland-Bahn zentimetergenaue Daten für die Detail-Planungen.

Wetterkapriolen verzögerten die Flüge

Eigentlich hätte die Drohne schon vor zwei Wochen eingesetzt werden sollen. Doch wegen des anhaltend schlechten Wetters Mitte Juni mussten die Erkundungsflüge verschoben werden. Eine stabile Schönwetterlage ohne Wind und Regen ist Voraussetzung für die Flüge mit der Spezial-Drohne, die von einer Firma aus Südtirol/Italien gesteuert wird. Sie verfügt über eine der wenigen Drohnen in Europa, die Daten in dieser Qualität liefern kann. Die Messungen aus der Luft sparen trotzdem viel Zeit, eine genaue Vermessung der Strecke am Boden würde erheblich länger dauern.