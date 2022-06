Artikel mit Audio-Inhalten

Vermeintliches Krokodil im Main löst Hubschraubereinsatz aus

Ein angeblich im Main "in Richtung Bayern" schwimmendes Krokodil hat einen Einsatz der Polizei in Hanau und eine umfangreiche Suche ausgelöst. Das meldet die Polizei in Aschaffenburg. Videoaufnahmen entschärften schließlich die Situation.