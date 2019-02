25.02.2019, 13:31 Uhr

Vermeintlicher Oberstabsfeldwebel läuft Polizei in die Arme

Ein vermeintlicher Oberstabsfeldwebel der Bundeswehr ist in Ansbach einer Polizeistreife in die Hände gelaufen. Ein Beamter, der selbst Soldat war, sprach den 25 Jahre alten Uniformierten Sonntagnachmittag im Ansbacher Stadtgebiet an.