Vermeintliche Schusswaffe löst Polizeieinsatz in Schweinfurt aus

Eine täuschend echt aussehende Schusswaffe hat am Sonntagabend in Schweinfurt einen Polizei-Großeinsatz ausgelöst. Gegen 19.00 Uhr wurden vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren im Stadtteil Steinberg beobachtet, wie sie offenbar mit einer schwarzen Schusswaffe hantierten.

Polizisten mussten Dienstwaffen ziehen

Nachdem einer der Jugendlichen die Waffe im Anschlag hatte, packte er sie in einen Rucksack und die Gruppe lief in Richtung Lindenbrunnenweg. Dort wurden die vier von mehreren Streifenbesatzungen erwartet. Aus Sicherheitsgründen hätten die Beamten dabei ihre Dienstwaffen ziehen und die Jugendlichen zu Boden bringen und fesseln müssen, so die Polizei.

Waffe entpuppt sich als Softairpistole

Bei der anschließenden Durchsuchung der Jugendlichen fanden die Polizisten eine täuschend echt aussehende Softairpistole des Typs Beretta inklusive Munition und Ladevorrichtung. Nur dem umsichtigen Vorgehen der eingesetzten Beamten sei es zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert sei, betonte die Polizei in ihrem Bericht. Den Eigentümer der Softairpistole erwartet nun eine Anzeige nach dem Waffengesetz.