Zeugen hatten am Freitagnachmittag im oberbayerischen Olching nahe München beobachtet, wie drei maskierte Personen einen Jugendlichen in ein Auto gezogen haben und dann davon gefahren sind. Als dann auch noch in der Brudermühlstraße in München weitere Zeugen dasselbe Auto sahen und darin Personen, die mit Waffen hantierten und sie sogar aus dem Fenster hielten, löste die Polizei eine große Fahndung aus.

Fahrzeug wurde in Thalkirchen gestoppt

Wenig später konnte das Fahrzeug am Parkplatz im Münchner Stadtteil Thalkirchen von Beamten gestoppt werden. Im Auto befanden sich vier Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15 Jahren und eine 46-jährige Münchnerin als Fahrerin.

Es sollte nur ein Gag für den Kindergeburtstag sein

Die erstaunte Frau erklärte den Polizisten, dass sie auf den Weg zum einem Kindergeburtstag seien, die Jugendlichen hätten als Gag eine Entführung nachgespielt. Die Waffen waren sogenannte Anscheinwaffen - vier schwarz gefärbte Spielzeugpistolen, die echt aussehen.

Das Hantieren mit Anscheinwaffen wird teuer

Der vermeintliche Geburtstagsscherz wird jetzt teuer - es wurde eine Anzeige wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz wegen der Anscheinswaffen erlassen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang dringend davor, täuschend echt aussehende Attrappen oder gar echte Waffen in der Öffentlichkeit zu tragen bzw. zu zeigen.