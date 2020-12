Vermehrt Diebstähle: Polizei warnt vor Dieben in Oberfranken

In der vergangenen Woche ist es in Coburg und Kronach zu mehreren Diebstählen in Verbrauchermärkten gekommen. Hierbei fielen meist ältere Menschen den Tätern zum Opfer, teilte die Polizei am Freitag mit und warnt vor den Dieben in der Region.

Opfer der Diebe sind meist ältere Menschen

Die Diebe hätten es hauptsächlich auf Wertsachen abgesehen, die ihre Opfer bei sich tragen oder auf deren bezahlten Einkauf. Außerdem sollen die Diebe versuchen, ihre Opfer anzurempeln oder durch Fragen nach Lebensmitteln abzulenken, um an deren Geldbörse zu kommen. Kürzlich gelang es den Tätern, allein aus den Geldbörsen der Bestohlenen, Bargeld im oberen dreistelligen Eurobereich zu erbeuten, so die Polizei weiter.

Warnung vor Dieben - Ratschläge der Polizei

Die Polizei rät beispielsweise dazu, nur so viel Bargeld wie nötig mitzunehmen und die Geldbörse nah am Körper zu tragen. Außerdem sollten EC- oder Kreditkarten auf verschlossene Innentaschen der Kleidung verteilt werden. PIN-Nummern sollten nicht auf einem Zettel mitgeführt werden und Taschen stets mit der Verschlussseite zum Körper getragen werden.