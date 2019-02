Die CSU und Wildbad Kreuth - das passte lange gut zusammen. Bis die Eigentümerin, Herzogin Helene in Bayern, 2016 die Pacht um ein Vielfaches erhöhte. Für die CSU nahe Hanns-Seidel-Stiftung wurde Wildbad Kreuth zu teuer, sie gab das ehemalige Kurbad als Tagungszentrum auf. Seitdem steht das Gebäude leer.

Einer, der die Auswirkungen direkt spürt, ist der Hotelier Michael Rauh. Ihm gehört das "Hotel zur Post", wo jedes Jahr anlässlich der CSU-Klausuren sämtliche Journalisten übernachteten. Er berichtet: "Wir haben einen Umsatzverlust von zirka 50.000 Euro pro Jahr erlitten." Und nicht nur die Journalisten bleiben aus, auch die Mitarbeiter der Hanns-Seidel-Stiftungen kommen nicht mehr. Für Hotelier Michael Rauh handelt die Eigentümerin, Herzogin Helene, verantwortungslos, indem sie das Wildbad Kreuth leer stehen lässt. "Ich finde, Adel verpflichtet, und du hast eine gewisse Tradition."

Die historische Bedeutung von Wildbad Kreuth

Diese Tradition beginnt schon im 15. Jahrhundert: Wegen der heilenden Quellen erbauen hier ansässige Mönche ein Badehaus. 300 Jahre später kauft König Max I. Joseph das Anwesen und baut Wildbad Kreuth zum international bekannten Sanatorium aus. Sonja Still ist Heimatführerin und gibt heute noch Führungen für Touristen, die sich für die Geschichte des Bades interessieren. Mit dem Bad, sagt sie, beginnt im Tegernseer Tal eine unglaubliche Geschichte an geistiger Kultur. Zwischen manchen Besuchern des Kurbads entwickelte sich eine Gemeinschaft. "Heute würde man es "netzwerken" nennen, damals kam die Verwandtschaft." Aber nicht nur die Wittelsbacher erholten sich hier, sondern auch der Zar von Russland und der Kaiser von Österreich.

Jetzt steht Wildbad Kreuth seit drei Jahren leer und der Zustand des Gebäudes verschlechtert sich ständig. Das beobachtet auch Hotelier Rauh:

"Die Farbe ist nicht mehr so in Ordnung, die Dachrinne nicht mehr dicht und wie gesagt, ein Gebäude muss bewirtschaftet werden und man sieht schon, dass das Gebäude Schaden nimmt." Michael Rauh, Hotelier Zur Post

Deshalb ist es für Rauh so wichtig, dass jetzt schnell etwas passiert.

Die Zeit drängt

Den Eindruck des Hoteliers bestätigt der Bausachverständige Olaf Printz. Er betrachtet Fotos, die Wasserflecken an der Fassade zeigen: ein erstes Anzeichen für den Verfall des Gebäudes.

"Diese Feuchtschäden werden nicht kleiner, sie werden größer und mit jedem Jahr wird die Substanz schlechter und der Instandhaltungsaufwand größer." Olaf Printz, Bausachverständiger

Eigentlich wäre die Herzogin per Gesetz dazu verpflichtet, Wildbad Kreuth zu erhalten, denn das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Persönlich möchte sich die Herzogin auf Anfrage nicht zu diesem Thema äußern. Eine Sanierung kostet Geld und das könnte das Problem sein: Die Herzogin will das Gebäude am liebsten verpachten. Doch Gemeinderat Markus Wrba bezweifelt, dass sich so einfach ein Investor finden lässt.

"Für einen Investor ist es schwierig, in fremdes Eigentum zu investieren, mit sicherlich großen Summen. Die Gebäude sind baufällig und für einen ordentlichen Standard muss man viel Geld reinstecken." Markus Wrba, Gemeinderat Kreuth

So bleibt auch Hotelier Michael Rauh erst einmal nur die Erinnerung, als die Zeiten noch besser waren und Franz Josef Strauß zusammen mit Henry Kissinger in Wildbad Kreuth residierte. Er hofft, dass Kreuth als wichtiger Teil bayerischer Geschichte erhalten bleibt: "Liebe Herzogin Helene in Bayern, bitte schauen Sie, dass dort etwas passiert."