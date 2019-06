24.06.2019, 15:01 Uhr

Verliebte Österreicherin nach Kussüberfall verhaftet

Schwer verliebt hat sich eine Österreicherin in einen Münchner, der ihre Gefühle aber nicht erwiderte. Trotz Kontaktverbote stellte sie ihm nach, drang am Wochenende in seine Wohnung ein und küsste ihn. Sie wurde von der Polizei festgenommen.