Verletztes Känguru "Skippy" stirbt nach zweiter Operation

Wie die Polizei Mainburg dem BR am Dienstag bestätigt, ist das Känguru "Skippy", das ein halbes Jahr lang in Mainburg und Umgebung unterwegs war, nach einer zweiten Operation gestorben. Anwohner hatten das verletzte Tier gefunden und die Polizei alarmiert.

Verletztes Bein musste amputiert werden

Die schwere Verletzung am Bein, die möglicherweise von einem Verkehrsunfall stammt, wurde in einer Tierklinik notoperiert. Diese erste OP hatte "Skippy" gut überstanden. Um den Fuß zu retten, hatten die Tierärzte Platten gesetzt. Da es aber zu Durchblutungsstörungen kam, entschieden die Tierärzte, in einer zweiten Operation das Bein zu amputieren, so eine Sprecherin der Polizei Mainburg. Dabei kam es zu Komplikationen, es sei wohl eine Blutvergiftung entstanden. Das Tier, um das sich laut Polizei Tag und Nacht zwei Pfleger und mehrere Tierärzte gekümmert hatten, sei deshalb verendet.

Keiner vermisst das Känguru

Das Känguru ist seit fast einem halben Jahr im Landkreis Kelheim auf der Flucht. Wo das Tier herkommt, ist weiterhin unklar. Ein nahegelegener Vogelpark, der Kängurus hält, vermisse das Tier nicht und auch sonst gebe es keinen Hinweis auf die Herkunft.