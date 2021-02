Verletzter Fahrer läuft nach Unfall unter Schock in die Arbeit

Wohl unter Schock und verletzt ist ein Mann in Lichtenfels nach einem Unfall zu seiner Arbeitsstelle gelaufen. Zuvor sei der Mann aus noch ungeklärten Gründen zunächst von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt, heißt es in einer Polizeimitteilung. Das Auto kam dann in der Fahrbahnmitte zum Stehen. Der 40-Jährige konnte sein Auto eigenständig verlassen und entfernte sich laut Polizei wohl unter Schock von der Unfallstelle.

Kleintransporter prallt in Unfallfahrzeug

Kurze Zeit später konnte ein Kleintransporter dem Auto gerade noch ausweichen, streifte aber die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein weiterer, hinterherfahrender Kleintransporter konnte nicht mehr ausweichen. Der 68-jährige Fahrer wurde dabei verletzt.

Polizeihubschrauber sucht verletzten Fahrer

In der Folge suchte die Polizei – unter anderem mit einem Polizeihubschrauber – nach dem 40-jährigen Unfallfahrer. Er wurde mehrere Kilometer vom Unfallort an seiner Arbeitsstelle aufgefunden. Der Mann stand laut Polizei unter Schock und war schwerer verletzt. Er wurde ins Klinikum Lichtenfels gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 35.000 Euro. Die B173 war auf Höhe Lichtenfels in südlicher Richtung mehrere Stunden gesperrt.