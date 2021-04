Verletzter Autofahrer in Marktredwitz: Beschuldigte stellen sich

Vermutlich aufgrund des hohen Fahndungsdrucks durch Hubschrauber, Spürhunde und eines Aufrufs an die Öffentlichkeit haben sich drei Beschuldigte der Polizei gestellt. Diese Vermutung äußert zumindest ein Polizist auf Anfrage des BR. Einen Tag zuvor war ein Autofahrer in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel mit einem Messer schwer verletzt worden. Das Motiv der Tat ist derzeit noch unklar.

Marktredwitz: Fußgänger greift Autofahrer mit Messer an

Was passierte: Ein 21-jähriger Autofahrer musste seinen Pkw abbremsen, als ein Fußgänger sich auf die Straße stellte und die Weiterfahrt blockierte. Der Autofahrer und sein Beifahrer stiegen daraufhin aus und gerieten mit dem Fußgänger und zwei weiteren Personen in Streit. Als er weiterfuhr, bemerkte der Autofahrer nach Polizeiangaben eine stark blutende Wunde am Oberkörper. Er hielt seinen Wagen nach wenigen Metern an und brach außerhalb des Fahrzeuges zusammen. Sein Beifahrer verständigte die Rettungskräfte, während die drei Personen die Flucht ergriffen.

Polizei ermittelte wegen versuchtem Tötungsdelikt

Der schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzte Autofahrer kam ins Krankenhaus. Die Fahndung nach den flüchtigen beiden Männer im Alter von 49 und 52 Jahren sowie der 36-jährige Begleiterin verlief zunächst ergebnislos. Nun stellten sich die Beschuldigten der Polizei.

In dem Fall war anfangs von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen worden, so ein Sprecher der Kripo Hof. Nun müssten zunächst alle Zeugenaussagen und Spuren ausgewertet werden, um Genaueres zu dem weiteren Ermittlungsvorgehen sagen zu können.