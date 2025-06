Verletzte wegen Turbulenzen: Flugzeug muss in Memmingen landen

Anmerkung der Redaktion: Der Artikel wurde erstmals am 04.06. um 23:58 Uhr veröffentlicht. In einer ersten Version hieß es, das Ryanair-Flugzeug habe am Flughafen Memmingen notlanden müssen. Wie die Polizei aber im Laufe der Nacht mitteilte, habe es sich um eine Sicherheitslandung gehandelt.

Bei einer Notlandung ist das Leben der Insassen in Gefahr - etwa, wenn an Board ein Feuer ausgebrochen ist. Der Pilot hat dann in der Regel keine andere Wahl, als möglichst schnell aufzusetzen. Bei einer Sicherheitslandung entscheidet der Pilot, frühzeitig zu landen, um einen möglichen Defekt zu prüfen oder einen drohenden Schaden am Flugzeug zu vermeiden.

Wir haben die Stelle im Text entsprechend angepasst.