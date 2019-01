Verletzte Polizisten: Mutmaßliche Angreifer mit Gegendarstellung

Zwei der Mitarbeiter des Moskauer Weihnachtscircus haben sich gestern zu dem Prügelvorfall vom vergangenen Montag geäußert. Die beiden Mitarbeiter waren offenbar in die Prügelei verwickelt, bei der zwei Polizisten leicht verletzt wurden. Während die Polizei sagte, die Beamten seien grundlos attackiert worden, schilderten die mutmaßlichen Angreifer den Vorfall in der „Augsburger Allgemeinen“ anders: Die Situation sei eskaliert, weil die Polizisten Pfefferspray eingesetzt und auf einen Mitarbeiter eingeschlagen hätten.

Keine neuen Erkenntnisse für die Polizei

Ein Sprecher der Polizei sagte, es hätte natürlich jeder der Beteiligten das Recht, seine Sicht der Dinge wiederzugeben. Für die Polizei hätten sich dadurch keine neuen Erkenntnisse ergeben. Derzeit werde noch in alle Richtungen ermittelt, was sich länger hinziehen könnte, da zwischen acht und zehn Personen in den Vorfall verwickelt waren. Erst nachdem man alle Informationen gesammelt hätte, würde der Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben.