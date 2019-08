Verletzte bei Unfall auf A45 – Jeep überschlägt sich

Ein 40-jähriger Mercedesfahrer war aus bislang unbekannter Ursache in Fahrtrichtung Aschaffenburg auf ein vorausfahrendes Gespann aufgefahren. Ein 31-jähriger Jeepfahrer hatte auf einem Autoanhänger einen Mercedes geladen. Bei dem Aufprall riss der Anhänger ab und der Jeep überschlug sich. Der Wagen landete auf dem Dach. Der 31 Jahre alte Fahrer musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden.

Hubschrauber fliegt Verletzten in Klinik

Die Besatzung eines Rettungshubschraubers flog den schwer verletzten Mann anschließend in eine Klinik. Der Unfallverursacher und zwei seiner Insassen wurden leichter verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die A45 war auf Höhe der Unfallstelle für zweieinhalb Stunden in Fahrtrichtung Aschaffenburg total gesperrt. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.