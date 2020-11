Verletzte bei Brand in Seniorenheim in Waldershof

In einem Seniorenheim in Waldershof im Landkreis Tirschenreuth ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Das Pflegepersonal hatte Rauch bemerkt, der aus einem Zimmer im ersten Stock drang. Der Rauch war so dicht, dass erst die herbeigerufene Feuerwehr den Bewohner retten konnte.

Brandursache offenbar brennende Zigarette

In dem Zimmer war ein Rollstuhl in Brand geraten. Als Brandursache hält die Polizei eine brennende Zigarette für wahrscheinlich.

Bewohner erleidet Brandverletzungen und Rauchvergiftung

Der 68-Jährige Bewohner, der unmittelbar neben dem Brandherd im Bett lag, erlitt laut Polizei eine Rauchvergiftung sowie Brandverletzungen an den Gliedmaßen und im Gesicht. Er wurde ins Krankenhaus Marktredwitz gebracht. Lebensgefahr habe nicht bestanden, so die Polizei.

Auch ein 28 Jahre alter Pfleger wurde mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Eine 22 Jahre alte Pflegerin erlitt einen Schock. Weitere Bewohner des Seniorenheims wurden nicht verletzt.

Evakuierung des Heims nicht nötig

Das Heim musste nicht geräumt werden. Die Einsatzkräfte entlüfteten das verrauchte Treppenhaus des betroffenen Gebäudetraktes. Der Rettungsdienst und die Feuerwehren aus Waldershof, Marktredwitz, Poppenreuth, Walbenreuth und Mitterteich waren mit rund 75 Einsatzkräften vor Ort.