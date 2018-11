vor 34 Minuten

Verletzt am Bahnübergang: 81-Jährige erst nach Stunden entdeckt

Drei Stunden lang hat eine verletzte Seniorin am Dienstag an einem Bahnübergang bei Euerdorf (Lkr. Bad Kissingen) gelegen, bis sie bemerkt wurde. Ihre Rettung hat die 81-Jährige einem Lokführer zu verdanken, so die Polizei.