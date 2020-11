vor 11 Minuten

Verleihung des "Frankenwürfels" wegen Corona auf 2021 verschoben

Immer am 11. November geht der "Frankenwürfel" an eine Person, die den fränkischen Charakter zum Ausdruck bringt. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Verleihung in diesem Jahr abgesagt und auf 2021 verschoben. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.