Verleihung des Bayerischen Demenzpreises

Bereits zum vierten Mal wurde der Bayerische Demenzpreis durch das bayerische Gesundheitsministerium verliehen. Ursprünglich war die Auszeichnung bereits für Oktober geplant, musste dann aber pandemiebedingt verschoben werden. Der erste Preis ist mit 3.000 Euro dotiert.

Projekte in Franken, Oberbayern und Oberpfalz ausgezeichnet

Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek (CSU) betonte bei der Verleihung in Nürnberg: "Mein Ziel ist es, die Lebenssituation von Menschen mit Demenz sowie ihrer Angehörigen in Bayern weiter zu verbessern. Dafür brauchen wir kreative Initiativen".

Insgesamt 47 Projekte wurden eingereicht, sechs davon erhielten eine Auszeichnung. Der erste Preis ging an das Projekt "Leasinghühner" des Seniorenzentrums Johann Hinrich Wichern aus Forchheim in Oberfranken. Mit dem zweiten Preis wurde das Projekt "Interkulturelle Beratung und Unterstützung für Menschen mit Demenz und ihre pflegenden Angehörigen" des Vereins Helfende Hand International – HeHanI e. V. aus Nürnberg in Mittelfranken ausgezeichnet. Der dritte Preis würdigt das Projekt "Stationsübergreifende Demenzbetreuung im Akutkrankenhaus" des St. Anna Krankenhauses in Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz.

Der 1. Preis des Bayerischen Demenzpreises ist mit 3.000 Euro dotiert. Der 2. Preisträger erhält 2.000 Euro. Für den 3. Preis gibt es 1.000 Euro.

Neben den drei Preisträgern, erhielten weitere drei Projekte zur Anerkennung eine Urkunde: das Projekt "Klettern trotz(t) Demenz" der Diakoniestation Oberasbach, die "Praxisstudie zum herausfordernden Verhalten von Bewohnern mit extremen Verhaltensauffälligkeiten im Altenheim" des Caritas Altenheims St. Franziskus Kolbermoor (Landkreis Rosenheim) und das Projekt "Die Frankengartler und ihr grünes Quartier am Streitberger Berg" des Seniorenzentrums Martin Luther in Wiesenttal (Landkreis Forchheim).

Zahl der Demenzerkrankten nimmt zu

Der Anteil der Demenzkranken steigt aufgrund der Demographie kontinuierlich an. Bereits heute leben in Bayern mehr als 240.000 Betroffene, im Jahr 2030 werden es voraussichtlich 300.000 Menschen mit Demenz sein.

Viele Menschen haben Angst einmal selbst daran zu erkranken. 2013 wurde durch die Staatsregierung eine Demenzstrategie beschlossen. Dabei geht es vor allem um die Verbesserung der Lebensbedingungen und der Lebensqualität von Betroffenen und Angehörigen. Aber auch eine angemessene, am Bedarf orientierte Betreuung und Pflege, soll sichergestellt werden. In Bayern werden rund 70 Prozent der Pflegebedürftigen nach Hochrechnungen zu Hause, meist von Angehörigen, versorgt. Wichtig sei es hier, bessere Möglichkeiten von stundenweiser Betreuung durch Ehrenamtliche zuhause aufzubauen und genug Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeplätze zu schaffen.

Demenz ist der Oberbegriff

Zu den wichtigsten Formen der Demenz gehören die Alzheimer-Krankheit, die gefäßbezogenen Erkrankungen des Gehirns (vaskuläre Demenz), die frontotemporalen Degenerationen sowie die Lewy-Körperchen-Demenz. Die Alzheimer-Krankheit zeichnet sich durch einen schleichenden Beginn und durch eine allmähliche Verschlechterung der geistigen Fähigkeiten aus.

Nach heutigem Stand der Forschung sind Demenzerkrankungen nicht heilbar. Mit den aktuell verfügbaren Medikamenten (Antidementiva) kann die Abnahme des Erinnerungs- und Denkvermögens nur verlangsamt, aber nicht aufgehalten werden. Ausgehend von dieser Erkenntnis konnten Wirkstoffe wie Cholinesterase-Hemmer und Glutamat-Rezeptor-Blocker entwickelt werden, mit denen das Fortschreiten der Demenz verlangsamt werden kann.