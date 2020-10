Verlauf der Südlink-Stromtrasse durch Unterfranken steht fest

Der Verlauf der Südlink-Stromtrasse im Norden von Unterfranken steht fest. Die Bundesnetzagentur hat über den Verlauf des Abschnitts D zwischen Gerstungen in Thüringen und Arnstein (Lkr. Main-Spessart) informiert. Er folge weitestgehend dem Vorschlag der Netzbetreiber Tennet und TransnetBW, heißt es in einer Mitteilung.

Stromtrasse führt an Mellrichstadt vorbei

Der Korridor beginnt in Thüringen zwischen Gerstungen und Eisenach, nahe der hessischen Landesgrenze. Dann verläuft er in südöstlicher und südlicher Richtung und quert Mellrichstadt (Lkr. Rhön-Grabfeld), folgt dann der Autobahn 71 bis Poppenhausen (Lkr. Schweinfurt).

Abweichung im Raum Schweinfurt und Main-Spessart

Hier teilen sich die Verläufe dann: Der eine verläuft mit einer Länge von 137 Kilometern südlich von Oerlenbach (Lkr. Bad Kissingen) nach Westen bis zum Abschnittsende bei Arnstein, der andere auf 129 Kilometern zum Umspannwerk in Bergrheinfeld (Lkr. Schweinfurt). Sowohl bei Oerlenbach als auch bei Schwemmelsbach (Lkr. Schweinfurt) und Büchold (Lkr. Main-Spessart) weicht die Trasse vom Ursprungskorridor ab.

Nächste Schritte: genauer Verlauf und technische Umsetzung

Als Nächstes geht es darum, wo die Stromleitungen genau in der Erde verlegt werden und wie die Stromtrasse technisch umgesetzt wird. Entsprechende Anträge sollen in Kürze eingereicht werden. Ende 2026 soll der Südlink bekanntlich in Betrieb gehen. Insgesamt soll die Stromtrasse auf einer Strecke von 700 Kilometern Strom von der Nordsee in den Süden von Deutschland transportieren.

Immer wieder Proteste gegen Stromtrassen in Unterfranken

In Unterfranken gibt es seit Jahren immer wieder Proteste gegen diese und andere Stromtrassen. Erst am vergangenen Wochenende hatten beispielsweise mehrere Bürgerinitiativen im Landkreis Bad Kissingen mit einem Flugzeug gegen die Stromtrasse P43 demonstriert.