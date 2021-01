Verlängerung der Weihnachtsferien? Opposition attackiert Piazolo

Kultusminister vereinbaren Stufenplan

Am Montag hatten die Kultusminister der Länder über das weitere Vorgehen an den Schulen beraten. Aufgrund der nach wie vor hohen Inzidenzwerte müssten die im Dezember beschlossenen Maßnahmen fortgeführt werden, heißt es in einem Beschlusspapier. Sollte es in einzelnen Ländern Spielraum für Lockerungen geben, sollen Regierungen dort selbst über das weitere Vorgehen entscheiden.

Funktionieren soll das mit einem Drei-Stufen-Plan, der Schülerinnen und Schülern schrittweise wieder Unterricht vor Ort ermöglichen soll - zuerst den jüngeren. Auch für die Abschlussklassen soll es mehr Präsenzunterricht geben.