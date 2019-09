Verlängerter Osttunnel in Nürnberg eingeweiht

Mit dem Tunnel hätten Reisende beim Umsteigen kürzere Wege, so die Deutsche Bahn. Der bestehende Osttunnel wurde seit März 2018 um rund 23 Meter in Richtung Südstadt verlängert und mit einer neuen Wegeleitung sowie Fahrplanvitrinen und Abfahrtsmonitoren ausgestattet. Die Maßnahme ist Teil der laufenden Umgestaltung des Nelson-Mandela-Platzes durch die Stadt Nürnberg. In das gesamte Bauvorhaben investierten der Freistaat Bayern, die Deutsche Bahn und die Stadt Nürnberg rund 4,7 Millionen Euro.