Verkürzte Saison für die Ilztalbahn: Nur halb so viele Fahrgäste

Saison-Ende für die Ilztalbahn: Am Sonntag (4.10.) ist die Bahn ein letztes Mal in diesem Jahr von Passau durch das Ilztal nach Freyung gefahren. Knapp 15.000 Fahrgäste nahmen im Sommer den Zug. Das sind halb so viele wie im Vorjahr, weil die Saison corona-bedingt erst im Juli und nicht wie geplant im Mai beginnen konnte. Dementsprechend gab es weniger Fahrtage für die privat betriebene Bahn, die derzeit nur an Wochenenden auf der Strecke ist.

Grundsätzlich zufrieden mit der Saison

"Im Juli sind die Leute noch zurückhaltend gewesen, aber von Woche zu Woche sind mehr Leute mit der Bahn gefahren. Der September lief besonders gut. Wir sind zufrieden", bilanziert Michael Liebl, Vorsitzender des Fördervereins. Die Kosten für den Fahrbetrieb seien damit in etwa gedeckt.

Vereinsmitglieder engagieren sich unentgeltlich

Um die Streckenpflege kümmern sich die Vereinsmitglieder unentgeltlich in ihrer Freizeit. Doch auf lange Sicht könne das so nicht bleiben, findet Liebl: "Wir sind der Meinung, dass die Strecke mehr als Ausflugsverkehr leisten kann, gerade in Richtung Nationalpark. Aber ohne Hilfe des Staats wird es längerfristig nicht gehen, unter anderem weil es auf der Strecke viele Brücken gibt, in die investiert werden muss."

Saisonale Reaktivierung vor 10 Jahren

Die Ilztalbahn besteht seit dem 19. Jahrhundert. 1982 wurde der Personenverkehr eingestellt. Vor zehn Jahren hat ein Förderverein die Strecke wieder reaktiviert. Allerdings nur saisonal für den Tourismus. Die Strecke führt durch das Ilztal, welches als eines der schönsten Geotope Bayerns gilt und bei Wanderern sehr beliebt ist.