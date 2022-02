Verkleidete Corona-Maßnahmen-Gegner ziehen durch Würzburg

Trotz offizieller Absage des großen Faschingsumzuges in Würzburg haben Gegner der Corona-Maßnahmen heute einen "Rosenmontags-Demo-Umzug" durch die Würzburger Innenstadt veranstaltet. An der genehmigten Demonstration beteiligten sich laut Angaben der Polizei bis zu 170 Menschen. 400 Personen waren angemeldet.

Im Vorfeld hatte der Würzburger Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) die Demonstration als "Instrumentalisierung des Faschings" und "geschmacklos" kritisiert. Verkleidungen konnte die Stadt laut eigener Aussage rechtlich nicht verbieten, Motivwägen, Faschingsmusik, Alkohol sowie Süßigkeiten-Werfen waren dagegen laut Auflagen untersagt. Zudem mussten die vom Veranstalter benannten Ordner unkostümiert sein.

Fahrzeuge und Musik als Begleitung

Der BR vor Ort stellte jedoch fest, dass bereits zu Beginn Anhänger und Autos bereitstanden, die an Motivwägen erinnerten. Außerdem fuhren die Demonstrierenden mit einem umdekorierten Feuerwehrauto und mit tosender Musik durch die Stadt.

Ein Sprecher der Polizei sagte dem BR, dass das Versammlungsgeschehen aus seiner Sicht zunächst "wie angemeldet" abgelaufen sei. Außer einzelnen Ermahnungen zur Einhaltung der Maskenpflicht, sah die Polizei keinen Grund, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Die Fahrzeuge auf dem Demonstrationszug wertete die Polizei als Teil der Demonstration. Auf ihnen waren politische Thesen gegen die Corona-Maßnahmen zu lesen. Diese Botschaften seien klar als Versammlung und nicht etwa als Faschingstreiben erkennbar gewesen, sagte der Sprecher.

Polizei: Mehr Demo als Fasching

In der Kaiserstraße blockierten Gegendemonstranten für etwa zehn Minuten die Straße. Sie hissten ein Transparent und hielten den Demonstrationszug bis zu einer polizeilichen Ansprache auf. Der Polizeisprecher räumte dem BR gegenüber ein, dass "die Leute in Teilen kostümiert waren". Letztendlich habe aber der Versammlungscharakter überwogen. Vor Ausbruch der Pandemie fand in Würzburg alljährlich der größte Fastnachtsumzug Süddeutschlands statt.