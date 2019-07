Verkerhsrowdy rammt beinahe Notarztwagen auf B8

Die Polizei hat einen rücksichtslosen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 23-Jährige hätte beinahe einen schweren Unfall verursacht.

Überholvorgang trotz Gegenverkehr

Der Rowdy überholte am Montagnachmittag auf der B8 bei Vilshofen (Lkr. Passau) in einer unübersichtlichen Linkskurve einen anderen Laster, obwohl ein Notarztwagen mit Sondersignalen entgegen kam. Der Arzt konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern. Auch der Fahrer des überholten Lkw musste nach rechts ausweichen. Der überholende Lkw setzte seine Fahrt danach einfach fort, konnte aber über das Kennzeichen ermittelt und später in Passau gestellt werden.

Führerschein sichergestellt - Zeugen gesucht

Es handelt sich um einen 23-jährigen Mitarbeiter einer polnischen Spedition. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein sichergestellt, außerdem musste der Mann eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Laut Polizei konnte der Unfall nur verhindert werden, weil der Notarzt und der Fahrer des überholten Lasters richtig und schnell reagiert hätten. Der Fahrer des überholten Lkw wird immer noch als Zeuge gesucht.

Ähnlicher Fall bereits im Januar

Ein ähnlicher Fall hatte im Januar Schlagzeilen gemacht. Damals überholte auf der B12 bei Freyung (Lkr. Freyung-Grafenau) ein tschechischer Lastwagenfahrer trotz Überholverbot und Gegenverkehr mehrere andere Laster. Dabei rammte er beinahe einen Bus. Gegen den Tschechen wird wegen versuchten Mordes ermittelt, er wurde vor einigen Tagen nach Deutschland ausgeliefert.