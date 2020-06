Verkehrswende: Spatenstich für einen E-Bus-Port in Nürnberg

Mit dem Umstieg auf E-Busse will die Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) in Nürnberg ihren Technologiewandel forcieren. Das Unternehmen setze in Zukunft auf E-Mobilität, heißt es von der VAG.

"Wenn mehr und mehr Busse mit Strom angetrieben werden, dann ist das gut für die Umwelt- und Klimabilanz des ÖPNV, die im Vergleich zum Auto per se schon erheblich besser ist." Josef Hasler VAG-Vorstandsvorsitzender

Die E-Busse sollen wie die Straßen- und U-Bahnen auch mit Ökostrom des Nürnberger Energieversorgers N-Ergie fahren.

Kosten für Lade-Anlage liegen bei acht Millionen Euro

Im Laufe des Jahres soll für den E-Bus-Port eine elektrische Ladestelle am Busbetriebshof im Nürnberger Stadtteil Schweinau gebaut werden, heißt es in einer Mitteilung. Die Kosten für die offene, aber überdachte Lade-Anlage liegen bei acht Millionen Euro, von denen die VAG sieben Millionen übernimmt. Das Bundesministerium für Umwelt bezuschusst das Vorhaben mit einer Million Euro.

Qualität des ÖPNV soll steigen

Nürnbergs dritter Bürgermeister und VAG-Aufsichtsratsvorsitzender, Christian Vogel (SPD), nennt den E-Port einen weiteren Schritt in Richtung "zukunftsweisenden" ÖPNV. "Die neuen E-Busse sind abgasfrei und topmodern. So steigt die Qualität des ÖPNV in Nürnberg", so Vogel. Der neue E-Bus-Port soll 39 elektrischen Bussen Platz bieten und kann von zwei Seiten angefahren werden.

59 E-Busse in Nürnberg bis 2022

Auf der begrünten Dachfläche ist eine Photovoltaik-Anlage geplant. Die VAG hat im März 2018 ihren ersten E-Bus in den Linienbetrieb genommen, zwei elektrische Gelenkbusse folgten im März 2020 und nun gehen vier weitere E-Solobusse in den Fahrgastbetrieb. Nach eigenen Angaben sollen bis Ende 2022 insgesamt 59 E-Busse durch Nürnbergs Straßen rollen.