Verkehrswende: Nürnberg stellt neue Mitarbeiter ein

Die Verkehrswende in Bayern ist in vollem Gange. Zumindest soll laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Bayern ein stärkeres Radland werden. Er will den Anteil des Radverkehrs bis 2025 von jetzt elf auf 20 Prozent steigern, mit entsprechendem Ausbau und der Förderung von Fahrradwegen. Allerdings ist das keine neue Idee, meint der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und verweist auf eine Initiative von 2013.

Ausbau von Radwegen in Nürnberg als Ziel

In Nürnberg setzt die Stadt nun auf 19 neue Mitarbeiter, mit denen die Verkehrswende umgesetzt werden soll. Das haben die Fraktionen von CSU, SPD und Grünen beschlossen. Die zusätzlichen Mitarbeiter im Rathaus sollen sich künftig um die Planung und den Ausbau von Radwegen kümmern. Außerdem geht es darum, ein Konzept für eine fußgängerfreundliche Stadt und den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs zu erarbeiten.

Neue Stellen trotz leerer Kassen

Die neuen Stellen sollen geschaffen werden, obwohl die Kassen der Stadt derzeit leer sind. Eigentlich seien sogar 30 Stellen notwendig, um die Aufgaben abzuarbeiten, sagte SPD-Stadtrat Nasser Ahmed dem Bayerischen Rundfunk. Die 19 zusätzlichen Stellen werden den städtischen Personalhaushalt pro Jahr mit gut 1,5 Millionen Euro belasten.

400 Millionen Euro für Verkehrswende

In den kommenden zehn Jahren will die Stadt Nürnberg insgesamt rund 400 Millionen Euro in Projekte für die Verkehrswende investieren. Ohne zusätzliches Personal im Verkehrsplanungsamt, beim "Servicebetrieb Öffentlicher Raum" und beim Verkehrsbetrieb VAG, sei das nicht möglich, so Ahmed.