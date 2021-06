Verkehrswende in Bayerns Städten: Wie ist der Stand?

In Rosenheim auf der Äußeren Münchener Straße rollen mittags um 15 Uhr Fahrzeuge auf vier Spuren dicht an dicht. Armin Stiegler steht daneben. Er ist Vorsitzender des Radentscheids Rosenheim und kritisiert, dass Radfahrer hier zu kurz kommen. "Wir haben einen kombinierten Geh- und Radweg mit knapp zwei Meter Breite. Das ist viel, viel zu wenig." In dem Moment, in dem ein Fußgänger hier laufe, komme ein Fahrradfahrer schon nicht mehr vorbei. "Die Busse fahren haarscharf an einem vorbei. Man muss auf die Spiegel richtig achten", beklagt Stiegler.

Die Radinitiative will, dass die Stadt hier zumindest als Test einen Radweg aufbaut. Der Gegenvorschlag des Rathauses war eine Alternativroute, die laut Stiegler ein deutlicher Umweg sei. Das Ganze werde jetzt in einer Computersimulation geprüft. Für Stiegler ist diese Straße ein gutes Beispiel dafür, dass der Umstieg vom Auto auf das Fahrrad zu lange dauert. "Solange man solche Situationen hat, werden wir nicht mehr Leute fürs Fahrrad begeistern können", sagt Stiegler. Das sei aber Voraussetzung dafür, dass die Verkehrswende funktioniere.

Grüne: Staatsregierung muss nachlegen

Auch der verkehrspolitische Sprecher der Grünen im Landtag, Markus Büchler, kritisiert: Bayerns Städte stehen bei der Verkehrswende noch am Anfang. Der Grund: Außer Straßenbau für das Auto sei jahrzehnlang nichts passiert. Und sowohl Bundes- als auch Staatsregierung setzten nach wie vor voll auf den Straßenausbau.

Der Freistaat Bayern habe momentan keine Planung, kein Ziel, wo er eigentlich hin wolle bei der Verkehrswende, sagt Büchler: "Da muss die Staatsregierung sehr stark nachlegen, denn es fehlt gerade bei den öffentlichen Verkehrsmitteln auch komplett an einer Ausbaustrategie." Entsprechend müssten ausreichend Fördermöglichkeiten für die bayerischen Kommunen und die bayerischen Städte gestellt werden.

Staatsregierung setzt auf Freiwilligkeit

Währenddessen setzt die Staatsregierung in Bayern auf Freiwilligkeit. Verkehrsministerin Kerstin Schreyer von der CSU sagt, es brauche beim Verkehr keine Wende, sondern einen Umstieg. Die Aufgabe von Verantwortlichen in der Politik sei es, Anreize zu schaffen. "Ich muss nicht sagen: Böses Auto und guter Radfahrer. Jeder so, wie er es in seinem Leben eben passend braucht", so Schreyer. Neue Radwege, ein schöner ÖPNV und sichere Fußwege, das seien Maßnahmen, bei denen werde es sich der ein oder andere überlegen, ob er alles im Auto fahren muss, sagt Schreyer.

Verkehrsexperte Klaus Bogenberger von der Technischen Universität München betont, es fehle an dieser Stelle an Konsequenz. Verkehr sei ein Baustein in der gesamten Nachhaltigkeitsstrategie und diesen Baustein könne die Politik beeinflussen. "Ich halte es schon für richtig, Klimaziele klar vorzugeben, weil man hat lange genug versucht, durch Freiwilligkeit Wirkung zu erzielen." Da brauche es eventuell auch harte Maßnahmen, um diese Klimaziele langfristig einzuhalten. "Da ist eine gesetzliche Verankerung zwingend notwendig, weil sonst das Ganze sicher wieder politisch aufgeweicht werden würde."

Schreyer: Verpflichtungen sind der letzte Hebel

Das Ministerium habe ein Radwegeprogramm und eine ÖPNV- Strategie aufgesetzt, erklärt Verkehrsministerin Schreyer. Und: Die Kommunen hätten selbst ein Interesse an der Verkehrswende. In der kommunalen Familie gebe es viele engagierte Menschen, die sich für Straßen und Radwege aussprechen würden. "Deswegen bin ich mir sicher, dass bei den kommunalen Straßen die Kommunen schon ganz kräftig anziehen", so Schreyer. Verpflichtungen seien der letzte Hebel, den man wählen wolle.

Fördermittel für mehr finanzielle Ausgeglichenheit zwischen Kommunen

Kommunen hätten unterschiedlich viel Geld, so Verkehrsexperte Bogenberger: "Die wohlhabenden Kommunen tun sich viel leichter, auch im Verkehrsbereich." Deshalb seien Fördermittel nötig und Projekte im Verkehr müssten angeschoben werden. Der Freistaat müsse für eine gewisse finanzielle Ausgeglichenheit sorgen.

Häufig fehlten das nötige Fachpersonal und die Fachexpertise, stellt Bogenberger fest. Vor allem Kommunen ab 100.000 Einwohner und darunter bräuchten daher zumindest klare Richtlinien und Handlungsempfehlungen. Sonst seien sie häufig schnell überfordert mit dem, was möglich sei und wie heute geplant und gebaut werde.

Verkehrsexperte: Positiver Push durch Corona

Zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren und die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen – diese drei Bereiche müssten noch schmackhafter gemacht werden, sagt Bogenberger. Nur so kann es ihm zufolge gelingen, den Autoverkehr zu reduzieren. Er sagt aber auch, dass sich bei der Verkehrswende durchaus schon etwas getan habe. Der Stand der Verkehrswende sei prinzipiell besser, als man vielleicht glaube. "Da wurden viele Dinge gestartet und angegangen."

Auch durch Corona hat es laut Bogenberger einen Push gegeben. Zum Beispiel sei das Fahrrad immer wichtiger geworden. "Leider sind viele vom öffentlichen Verkehr auf das Auto gewechselt." Aber es gebe einen großen Trend zum Homeoffice, was weniger Verkehr bedeute.

Ziel der Staatsregierung: 65 Prozent weniger CO2 bis 2030

Das erklärte Ziel der Staatsregierung lautet: 65 Prozent weniger CO2-Austoß bis 2030. Ohne einschneidende Veränderungen, auch im Verkehr, sind diese Ziele aber kaum zu erreichen. Der CO2-Ausstoß muss reduziert werden, darüber sind sich eigentlich alle einig. Nur beim "Wie", da scheiden sich die Geister.