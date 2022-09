Verkehrsversuch in Bayreuth: Fahrbahn für Rad statt Auto

In Bayreuth läuft ab sofort ein Verkehrsversuch. Für einen Monat werden Bismarckstraße und Erlanger Straße auf eine Fahrspur verengt. Damit will die Stadt testen, wie der Radverkehr ausgebaut werden könnte, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Für Radverkehr: Zweispurige Einbahnstraßen werden einspurig

Mit dieser Simulation wolle man sehen, inwiefern bei den beiden Einbahnstraßen künftig eine einspurige – statt bisher zweispurige – Verkehrsführung realisierbar wäre. Denn die Stadt Bayreuth will die bereits bestehende Infrastruktur nutzen, um sie für den Radverkehr auszubauen. Dafür werden die beiden Straßen abschnittsweise gesperrt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Zwischen dem Freiheitsplatz und dem Siebener Platz können Radfahrende aktuell den abgesperrten rechten Fahrstreifen dann durchgängig als "Pop-up-Radweg" nutzen.

Verkehrsbehinderungen während Testphase

Während der einmonatigen Testphase kann es immer wieder zu Behinderungen und längeren Wartezeiten kommen. Denn die komplexe Ampelanlage könne nicht an die veränderten Verkehrsabläufe angepasst werden, heißt es aus dem Rathaus. Zu längeren Wartezeiten könnte es auch im Bereich des Linksabbiegens von der Bamberger Straße in die Scheffelstraße kommen. Die Testphase beginnt noch in den Sommerferien, um den Aufbau und mögliche Nachbesserungen während einer schwächeren Verkehrsphase durchführen zu können, teilt die Stadt mit. Ab Mitte September, nach dem Ende der Ferien, könnten dann repräsentative Verkehrsbedingungen aufgezeichnet werden, heißt es weiter.

Der Stadtrat hatte im Februar den Beschluss für den Bebauungsplan "Verkehrsraumneugestaltung Bismarckstraße und Erlanger Straße" gefasst. Ein wesentliches Ziel der Planung: Das Fahrradfahren in Bayreuth sicherer und attraktiver machen.