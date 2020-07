Verkehrsverbund Mainfranken: Ab August neue Angebote und Preise

Zum 1. August treten im Verkehrsverbund Mainfranken (VVM) neben einer Preisanhebung wichtige Änderungen in Kraft. Laut dem Verkehrsverbund ist es die bisher größte Tarifreform. So wird das 365-Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende eingeführt. Es wird nicht mehr zwischen einem Tarif mit und ohne "Großwabe" (Stadtgebiet Würzburg) unterschieden, daher werden alle Einzeltickets in Würzburg und den direkt angrenzenden Waben günstiger. Außerdem wurde die Tarifstruktur im Landkreis Main-Spessart vereinfacht. Insgesamt sind die Ticketpreise laut VVM im Durchschnitt 3,32 Prozent teurer als bisher.

Sonderrolle der "Großwabe" fällt weg

Laut VVM kommt die sogenannte "Ausweitung der Großwabe" den Fahrgästen etwa aus Estenfeld, Rottendorf oder Veitshöchheim zugute, die dann alle zum selben Preis nach Würzburg fahren können. Gleichzeitig wird die Fahrt in der "Großwabe" um mehr als zehn Prozent günstiger. Eine Einzelfahrt innerhalb der "Großwabe" wird elf Prozent günstiger, nämlich statt 2,80 Euro künftig 2,50 Euro kosten. Ab August können Würzburger günstiger in den Landkreis fahren: Dies gilt für alle Tickets, also Einzel-, Tages- und 6er-Karten, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene und Familien. Zeitkarten wie Monats- und Jahrestickets haben wie bisher einen einheitlichen Preis und keine Unterscheidung Großwabe. Im Landkreis Main-Spessart wird der Höchsttarif von zwölf auf zehn Waben gesenkt.

365-Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende kommt

Für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und weitere Berechtigte wird es das "365-Euro-Ticket VVM" geben. Eine Altersgrenze besteht nicht. Das Ticket berechtigt, im gesamten Verbundraum des VVM alle Bus-, Straßenbahn- und Bahnverbindungen zu nutzen. Das Ticket gibt es ab 01.08.2020 und ausschließlich als Jahresticket. Laut VVM sind die Ticketpreise ab August im Durchschnitt um 3,32 Prozent höher als bisher. Begründet wird der Preisanstieg mit den gestiegenen Kraftstoffpreisen sowie den gestiegenen Personalkosten.