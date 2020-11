Verkehrsunfall zwischen Iggensbach und Hengersberg: Vollsperre

Auf der A3 ist es am Mittag zwischen den Anschlussstellen Iggensbach und Hengersberg im Kreis Deggendorf in Fahrtrichtung Regensburg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Beteiligt waren ein Laster und ein Auto. Der Autofahrer aus dem Raum Passau wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus nach Deggendorf gebracht.

Stau wegen Vollsperre der A3

In Fahrtrichtung Regensburg bestand eine Vollsperre, weswegen es zu Staus kam, so die Polizei. Der Verkehr wurde zunächst an der Anschlussstelle Iggensbach ausgeleitet. Mittlerweile läuft der Verkehr über den Seitenstreifen, die Vollsperre wurde aufgehoben.

Lkw übersieht Pkw beim Auffahren

Zum Unfallhergang meldet die Verkehrspolizei, dass der Fahrer eines kroatischen Lastzuges am Rastplatz Ohetal-Nord bei Hengersberg eine Pause gemacht hatte und danach wieder auf die Autobahn auffahren wollte. Von der Beschleunigungsspur wechselte er auf den rechten Fahrstreifen und übersah dabei den dort mit deutlich höherer Geschwindigkeit nachfolgenden Pkw-Fahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen oder bremsen und fuhr dem Anhänger mit großer Wucht links versetzt hinten auf.

Autofahrer musste befreit werden

Während der Laster noch fahrbereit war und erst weiter vorne auf dem Pannenstreifen zum Stehen kam, wurde der Pkw nach links gegen die Mittelleitplanke katapultiert. Der stark deformierte Wagen ließ sich nicht mehr öffnen, weshalb die Feuerwehr Iggensbach den Fahrer mit dem Rettungsspreizer befreien musste. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Deggendorf wurde ein Gutachter an die Unfallstelle beordert.