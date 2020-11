Verkehrsunfall mit drei Verletzten und vier Fahrzeugen

Wie die Polizei am Sonntag meldet, ist es am Samstag in Fuchsstadt im Landkreis Bad Kissingen zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Personen verletzt wurden und ein hoher Sachschaden entstand.

71-jähriger nimmt anderem Auto die Vorfahrt

Ein 71-jähriger wollte mit seinem Pkw eine Kreuzung überqueren und übersah dabei ein vorfahrtberechtigtes Fahrzeug, so dass die beiden Autos zusammenstießen. In der Folge krachten sie gegen zwei weitere an der Kreuzung wartende Fahrzeuge. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Fahrzeuge zum Großteil nicht mehr fahrfähig

Die beteiligten Fahrzeuge waren zum Großteil nicht mehr fahrfähig. Die Bundesstraße konnte wegen der Bergungsarbeiten erst nach einer Stunde wieder vollständig frei gegeben werden. Gegen den 71-jährigen Unfallverursacher läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und der damit einhergehenden Verkehrsordnungswidrigkeiten.