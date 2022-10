Verkehrsunfälle im Nürnberger Land fordern Todesopfer

Eine Frau ist auf der Autobahn A9 nahe Schnaittach im Landkreis Nürnberger Land am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr tödlich verunglückt. Wie die Polizei dem Bayerischen Rundfunk auf Nachfrage mitteilte, war die Frau zuvor aus noch ungeklärter Ursache auf die Leitplanke aufgefahren und dort mit einem fest verankerten Stahlträger kollidiert.

Hubschrauber und Drohnen suchten nach Verletzten

Die Frau wurde aus ihrem Fahrzeug geschleudert und starb. Das Auto wurde bei dem Unfall komplett zerstört. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Trotz umfangreicher Bergungsmaßnahmen hat der Unfall keine Auswirkungen auf den fließenden Verkehr auf der A9. Die Auffahrt auf den Rastplatz Wolfshöhe, wo sich der Unfall ereignete, ist allerdings gesperrt.

Um auszuschließen, dass sich noch weitere Personen zum Zeitpunkt des Unfalls in dem Fahrzeug befanden, waren auch ein Polizeihubschrauber und mehrere Drohnen im Einsatz. Viele Feuerwehrleute waren an der Bergung beteiligt, wie es von der Polizei weiter heißt, sie wurden auch vom Technischen Hilfswerk (THW) unterstützt.

26-Jähriger stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Ein 26-Jähriger war ebenfalls im Landkreis Nürnberger Land bereits am Sonntag von einem Auto erfasst worden und ist nun im Krankenhaus gestorben. Der Mann sei am Sonntagmorgen mit Freunden auf einer Straße bei Walkertshofen unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ein 82-jähriger Autofahrer habe das zu spät bemerkt und den 26-Jährigen, der mittig auf der Gegenspur gelaufen sein soll, erfasst. Seine Freunde sowie der Senior leisteten Erste Hilfe. Am Montag starb der 26-Jährige aufgrund seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus.