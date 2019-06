Verkehrstreit mit Tirol: Deutschland und Italien wollen klagen

Im Streit über den Transitverkehr will nach Deutschland einem Bericht zufolge nun auch Italien Österreich verklagen. Nicht nur er, sondern auch Italien bereite eine Klage gegen Österreich vor, sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer der "Bild am Sonntag". Tirol behindere den freien Warenverkehr in Europa massiv durch seine "systematische Blockade". Der Verkehr läuft derweil allerdings noch völlig normal.

Gemeinsamer Beschwerdebrief

Er und sein Amtskollege aus Italien hätten sich in einem gemeinsamen Beschwerdebrief an die EU-Kommission gewandt, um die Tiroler Maßnahmen zu stoppen, erklärte Scheuer. Dabei geht es zum einen um die Fahrverbote auf Ausweichrouten, zum anderen um die Blockabfertigung von Lastwagen an der Grenze zwischen Bayern und Tirol.

Schutz vor Abgasen und Lärm

Immer wieder lässt das österreichische Bundesland Tirol nur bis zu 300 Lkw pro Stunde aus Bayern durchfahren mit der Begründung, die Anwohner vor Abgasen und Lärm zu schützen. Darüber hinaus verbietet Tirol Transitreisenden neuerdings die Benutzung von Ausweichrouten, wenn sich der Verkehr auf der Autobahn staut.

Verstopfte Straßen um Innsbruck, Kufstein, Reutte

So will Tirol verhindern, dass deutsche Italien-Touristen die Straßen um Innsbruck, Kufstein und Reutte verstopfen. Dort könnte es immer wieder zu Staus kommen, wenn in deutschen Bundesländern die Ferien beginnen oder enden. Momentan läuft der Verkehr allerdings störungsfrei. Verkehrsexperten erwarten für heute auch keine gravierenden Staus.