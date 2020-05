Verkehrssicherheitsziel erreicht - welche neue Aufgaben folgen?

Bis 2020 weniger als 550 Verkehrstote: Das war das wichtigste Ziel von "Bayern mobil – sicher ans Ziel" und das konnte bereits im vergangenen Jahr erreicht werden. Seit Beginn der Unfallaufzeichnungen vor mehr als 60 Jahren gab es nicht mehr so wenige Verkehrstote auf Bayerns Straßen wie 2019. Dafür wurden laut Innen- und Verkehrsministerium unter anderem gefährliche Stellen auf Landstraßen ausgebaut, sicheres Überholen ermöglicht, Schutzplanken angebracht oder auch Beschleunigungsstreifen auf Autobahnen verlängert. Insgesamt wurden rund 440 Millionen Euro investiert, um 2.500 Stellen entsprechend um- und auszubauen.

Deutlicher Rückgang von 28 Prozent der Verkehrstoten in Bayern

Neben der Sicherheit für Autofahrer hat sich laut Verkehrsministerium auch die Sicherheit für Motorradfahrer verbessert. Kamen 2011 noch 159 von ihnen im Straßenverkehr ums Leben, waren es im vergangenen Jahr nur noch 114. Das ist ein Rückgang von mehr als 28 Prozent.

Zukunft des Verkehrssicherheitsprogramms

Über die Entwicklung beim Fußgängern und Radfahrern, welche in letzter Zeit mehr und mehr in den Fokus der Verkehrssicherheit rückten, informieren am Mittag Verkehrsministerin Kerstin Schreyer und Innenminister Joachim Herrmann. In diesem Zuge wollen beide Minister auch über die Zukunft des neuen Verkehrssicherheitsprogramms informieren. Dieses sei bereits in Arbeit und auf die nächsten zehn Jahre angelegt.