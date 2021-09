vor 13 Minuten

Verkehrssicherheitsstraining für Augsburger Schüler

Am Dienstag beginnt die Schule – auch für viele Erstklässler in Schwaben. Damit die Schülerinnen und Schüler sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen, bietet die Augsburger Polizei ein Schulwege-Training an.