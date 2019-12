10.12.2019, 14:48 Uhr

Verkehrsschild umgefahren: Getroffene Frau stirbt

Nach einem Unfall, bei dem ein umgefahrenes Verkehrsschild eine 89-Jährige getroffen hatte, ist die Frau an ihren Verletzungen gestorben. Die Münchnerin starb am Montag im Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.