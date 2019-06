Verkehrsreichstes Wochenende des Jahres: Staus auf A8 und A9

Zum Start der Pfingstferien brauchen Autofahrer in Bayern vielerorts viel Geduld. Staus gibt es derzeit vor allem in Richtung Süden. Auf der A8 Richtung Salzburg steht der Verkehr zwischen Irschenberg und dem Inntaldreieck auf einer Länge von 20 Kilometern.

Behinderungen an der Grenze zu Österreich

Zusätzlich zum normalen Ferienverkehr sorgt auch noch die Lkw-Blockabfertigung an der Grenze zu Österreich für Behinderungen: Die Tiroler lassen maximal 300 Lastwagen pro Stunde einreisen. Die Folge: zwischen Dreieck Inntal und Grenzübergang Kiefersfelden stehen die Lkw auf der rechten Spur über die gesamte Länge von 25 Kilometern.

Der Stau reicht von Kufstein bis zum Inntaldreieck auf der A8 zurück, wo die Lastwagen mittlerweile auf dem Standstreifen parken. Die Polizei bittet dringend, auf der A93 eine Rettungsgasse zu bilden. Auch in Österreich vor Innsbruck und bis über den Brenner staut sich der Verkehr.

Nicht mehr als 500 Kilometer pro Tag

Verkehrsbehinderungen gibt es auch auf der A9 in Mittelfranken: Zwischen Nürnberg/Feucht und Allersberg staut sich der Verkehr derzeit auf fünf Kilometern. Bis in den späten Nachmittag wird überall in Bayern mit hohem Verkehrsaufkommen und vollen Autobahnen gerechnet.

Die Polizei empfiehlt, ausreichend Wasser und Tee mitzunehmen. Mit Kindern an Bord sollte man nicht mehr als 500 Kilometer am Tag fahren, empfiehlt der ADAC.