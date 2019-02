vor 9 Minuten

Verkehrsminister stellt Warnsystem gegen Wildunfälle vor

Ein neues Warnsystem für Autofahrer soll auf Teststrecken in Bayern Wildunfälle verhindern. In den Landkreisen Schweinfurt, Wunsiedel und Erding/Landshut wird das neue System getestet. Es erkennt Wildtiere am Straßenrand und warnt Autofahrer.