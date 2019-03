Verkehrsminister Scheuer stellt Abbiegesysteme für Lkws vor

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat am Abend in Regensburg dafür geworben, dass Lkw mit förderfähigen Abbiegeassistenten ausgestattet werden. Die neuen Systeme sollen tödliche Unfälle mit Radfahrern oder Fußgängern vermeiden, die sich im toten Winkel des Lkw befinden.

Kraftfahrtbundesamt erteilt zwei neuen Systemen Betriebserlaubnis

Das Kraftfahrtbundesamt hat nun zwei neuen Systemen die allgemeine Betriebserlaubnis erteilt. Am Abend war der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer dabei, als die ersten Lastwagen mit diesen Systemen bei der DEKRA in Regensburg durch die technische Abnahme gingen. Die Besitzer der Lastwagen sind so genannte Sicherheitspartner bei der "Aktion Abbiegeassistent" des Bundesverkehrsministeriums - also Firmen, die sich zur Nachrüstung ihrer Flotte verpflichtet haben. Darunter sind Logistiker wie DB Schenker und Supermarktketten wie Edeka, Aldi, Norma und Netto. Scheuer hat ein Förderprogramm über fünf Millionen Euro für freiwillige Nachrüstungen aufgelegt. Eine EU-weit einheitliche Regelung soll Abbiegeassistenten in Lastwagen international zur Pflicht machen. Darauf will Scheuer aber nicht warten und hat deshalb die "Aktion Abbiegeassistent" ins Leben gerufen.

Scheuer: "Damit können wir Leben retten"

Das Bundesverkehrsministerium fördert die Abbiegeassistenzsysteme, wenn sie von einem amtlich anerkannten Sachverständigen abgenommen werden oder eine allgemeine Betriebserlaubnis vorliegt. Laut Scheuer seien auch mit der technischen Abnahme zweier Systeme in Regensburg alle Voraussetzungen für den Einbau sicherer Abbiegesysteme geschaffen worden.

"Eine sehr positive Botschaft: Wir haben jetzt Nachrüster, Mittelständler, die diese Systeme auch den Speditionen und Logistikern zur Verfügung stellen. Und damit können wir Leben retten" Andreas Scheuer, Bundesverkehrsminister

Kosten: rund 1.500 Euro

Der Einbau eines Warnsystems kostet rund 1.500 Euro. Trotz der Kosten glaubt Scheuer, dass die Spediteure von sich aus nachrüsten werden. Kein Spediteur wolle seine Fahrer in die Situation eines tragischen Unfalls bringen, nur weil die die neue Technik nicht verbaut ist, so Scheuer in Regensburg.