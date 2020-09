Verkehrskontrolle im Raum Deggendorf: Zwölf Fahrverbote

Die Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf hat zwischen 21 und 2 Uhr nachts auf der A3 am Parkplatz Ohetal-Süd eine Kontrolle des Personen- und Güterverkehrs durchgeführt. Es wurden 125 Autos und 136 Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen kontrolliert. Bei einer zeitgleich durchgeführten Geschwindigkeitsüberwachung im Bereich der Baustelle bei Metten wurden 210 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Insgesamt waren 90 Beamte im Einsatz. Das meldet das Polizeipräsidium Niederbayern.

Verstöße gegen Gefahrgutvorschriften

Im Bereich des Güter- und Schwerverkehrs wurden bei den 136 kontrollierten Fahrzeugen elf Verstöße gegen Gefahrgutvorschriften, wegen technischer Mängel oder nicht richtig gesicherter Ladung beanstandet. 15 Lkw-Fahrer hielten sich nicht an die Lenk- und Ruhezeiten. Bei einem Lastwagen lag ein Verstoß gegen die Abgabenordnung vor, da die Ad-Blue-Anlage manipuliert worden war.

Fahrer mit 139 km/h in der Baustelle bei Metten geblitzt

Bei der Geschwindigkeitsüberwachung in Metten wurden 210 Überschreitungen festgestellt. Der Bereich der Baustelle ist auf 80 Stundenkilometer beschränkt, das schnellste Fahrzeug wurde mit 139 Stundenkilometern gemessen. 148 Fahrzeugführer müssen mit einer Verwarnung rechnen, gegen 62 ergeht ein Bußgeld. Die Verwarnungen bzw. Bußgelder liegen in einer Höhe zwischen 30 und 240 Euro. Zwölf Fahrer waren so schnell, dass sie ein Fahrverbot erhalten.

Drogen und Waffen sichergestellt

Zudem stellten die Einsatzkräfte geringe Mengen von Kokain und Marihuana sicher, vier Personen fuhren unter Drogeneinfluss. Desweiteren fanden die Beamten gefälschte französische Fahrzeug-Versicherungspapiere und gefälschte dänische Ausweispapiere. Zwei Personen erhalten Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, da sie ein verbotenes Butterflymesser bzw. einen verbotenen Teleskopschlagstock mitführten.

Gefälschte Ausweispapiere

Ein etwa 25-jähriger Mann mit bisher nicht eindeutig geklärter Staatsangehörigkeit, der die gefälschten dänischen Ausweispapiere vorzeigte, wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen illegalem Aufenthalt geführt.

Bargeld und Hehlerware sichergestellt

In einem mit drei Männern besetzten Fahrzeug konnten Beamte zwölf neuwertige iPhones und etwa 20.000 Euro Bargeld sicherstellen. Sowohl die Mobiltelefone als auch das Bargeld hatten die Fahrzeuginsassen im Auto versteckt. Die drei Männer im Alter zwischen 28 und 39 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei Deggendorf hat die weiteren Ermittlungen übernommen, da der Verdacht der gewerbsmäßigen Hehlerei und der Geldwäsche im Raum steht.