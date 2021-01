Verkehrsclub kritisiert FFP2-Maskenpflicht

Am Montag müssen Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr eine FFP2-Maske tragen. Der bayerische Landesverband des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) spricht von einer "FFP2-Hauruck-Pflicht". Diese sei falsch, weil sie den Eindruck erwecke, dass die Benutzung von Bussen und Bahnen gefährlich sei.

Offene Frage: Gilt FFP2-Maskenpflicht im Regionalzug?

Außerdem seien viele Detailfragen ungeklärt, etwa ob ein Regionalzug mit langem Laufweg wie zwischen München und Nürnberg zum Nahverkehr zähle oder nicht. Der VCD Bayern mit Sitz in Nürnberg fürchtet, dass die FFP2-Maskenpflicht Pendler indirekt zum Ausstieg aus dem ÖPNV bewegen und so dem Klimaschutz schaden könnte: "Wer jetzt aus Angst vor der Infektionsgefahr aufs Auto umsteigt, ist für den öffentlichen Verkehr oft langfristig verloren", argumentiert VCD-Bahnexperte Gerd Weibelzahl in einer Mitteilung.

Keine rechtliche Grundlage für Bußgeld bei Nichttragen der FFP2-Maske

Außerdem sei für die Ahndung von Verstößen gegen die Maskenpflicht eine Grundlage in den Beförderungsverträgen zwischen Fahrgast und Verkehrsunternehmen nötig: Sei diese nicht gegeben, könne das Zugbegleitpersonal keine Vertragsstrafe wie etwa beim Schwarzfahren erheben. "Es ist bis dato noch völlig unklar, welches Verkehrsunternehmen bzw. welcher Verkehrsverbund aktuell eine Vertragsstrafe beim Nichttragen von Masken erheben kann", so Weibelzahl.

Finanzhilfen für Maskenkontrollen gefordert

Vom Freistaat Bayern fordert der VCD Bayern finanzielle Mittel für Verkehrsunternehmen und Kommunen für verstärkte Maskenkontrollen. Den Schutz der FFP2-Masken stellt der VCD Bayern in seiner Mitteilung nicht infrage: Die Masken böten bei korrekter Verwendung besonders guten Infektionsschutz. Allerdings solle eine FFP2-Maske nicht länger 75 Minuten am Stück getragen werden, teilt der Landesverband mit.