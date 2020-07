Verkehrsclub Deutschland: "Mehr Pop-Up-Radwege für Nürnberg"

Die etwa 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demo nutzten die Möglichkeit und drehten ihre Runden. VCD-Kreisverbandsvorsitzender Bernd Baudler sagte, dass in der Corona-Krise viele Menschen in Nürnberg das Fahrradfahren für sich entdeckt hätten. Allerdings seien im Nürnberger Radwegenetz etliche Fahrspuren zu schmal. Zudem gebe es etliche Stellen, an denen gar kein Radweg ausgewiesen sei.

Online Petition für Pop-Up-Radwege

Aus diesem Grund fordert der VCD in einer Online-Petition, an sechs ausgewiesenen Stellen im Stadtgebiet, Pop-Up-Radwege zu errichten. Einen ersten Erfolg verzeichnet der Nürnberger VCD-Kreisverband bereits. An der Rothenburger Straße wird derzeit ein temporärer Radweg errichtet – zunächst als Versuch bis zum 31. Oktober 2020. Anschließend wird bewertet, ob sich der Pop-Up-Radweg bewährt hat.