Verkehrschaos vorbei und Winterpracht im Allgäu

Nach Auskunft der Polizeieinsatzzentrale in Kempten hat der Schneefall in der Nacht nachgelassen, es gab nur sehr wenig Einsätze, kaum Unfallschäden und keine Verletzten. Beispielsweise an der Wenglinger Steige bei Aitrang im Landkreis Ostallgäu ist eine Loipe gespurt und Hobbysportler genießen den Schnee.

Warnung vor Schneebruch an Bäumen in Lindau

Wegen der starken Schneefälle gestern und heute Nacht warnt die Stadt Lindau vor herunterbrechenden Ästen. Teilweise liegen nach Angaben der Stadt bereits größere Äste auf den Straßen. Die Gefahr sei vor allem in den Parks und entlang von Straßen groß. Die Baumkontrolleure sind im Stadtgebiet unterwegs, um festzustellen, wo es gefährlich werden könnte.

Messstation in Balderschwang zeigt 1,20 Meter Schnee an

Laut Balderschwangs Bürgermeister Konrad Kienle sind in der Gemeinde auf über 1.000 Metern Höhe seit Mittwoch 70 Zentimeter Neuschnee gefallen. Zusammen mit der Schneedecke der vergangenen Woche zeigt die Messstation am Dorfhaus nun 1,20 Meter Schnee an. Das kommt selbst in Balderschwang nicht jedes Jahr vor, so Kienle.

Lawinenkommission rät, in den Tallagen zu bleiben

Mittlerweile ist die Lawinenwarnstufe im Allgäu auch unterhalb von 1.800 Meter Höhe auf vier angestiegen, was "groß" bedeutet. Deshalb rät die Lawinenkommission in Balderschwang von Skitouren, Schneeschuh-, und Winterwanderungen an Hängen ab und empfiehlt, in den Tallagen zu bleiben. Laut Lawinenwarndienst ist im gesamten Alpenraum größte Vorsicht geboten.

Mehrere Lawinen bereits abgegangen

Schon am Donnerstag wurden laut Lawinenwarndienst im gesamten bayerischen Alpenraum viele Lawinen gemeldet. Die Bergwacht in Pfronten im Ostallgäu warnt via Facebook ausdrücklich vor Wintersport am Breitenberg. Hier seien am Donnerstag Lawinen abgegangen. Insgesamt sei größte Vorsicht geboten, auch weil im Moment die Skipisten nicht überwacht werden.

Wege und einzelne Straßen wegen Lawinengefahr gesperrt

Im Gemeindegebiet von Oberstdorf, Bad Hindelang und Schwangau sind einzelne Wanderwege Forst- und Ortsverbindungsstraßen wegen der Lawinengefahr gesperrt. Im Kleinwalsertal ist am Freitagnachmittag eine vorsorgliche Sprengung geplant. Danach werde geprüft, ob eine in einem Seitental gesperrte Straße wieder freigeben könne, heißt es bei der Gemeinde. Laut Lawinenwarndienst wird die Lage im Allgäu weiter angespannt bleiben.

"Darüber spricht Bayern": Der BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!