Verkehrschaos nach großflächigem Stromausfall in Plattling

In Plattling (Lkr. Deggendorf) ist am Mittag der Strom ausgefallen - laut Polizei sind im Innenstadtbereich und auch in den Außenbereichen der Stadt alle Ampelanlagen ausgefallen. Die Polizei ist vor Ort und regelt den Verkehr, da es bereits im Stadtgebiet zu einem Verkehrschaos gekommen ist.

Stadtwerke suchen fieberhaft nach Fehler

Was den Stromausfall ausgelöst hat, ist noch unklar. Auch wie viele Haushalte betroffen sind, ist unbekannt. Die Stadtwerke in Plattling sind derzeit auf der Suche nach dem Fehler. Das Verkehrschaos beeinträchtigt jedoch die Maßnahmen.