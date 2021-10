Verkehrschaos in Landshut nach mehreren Auffahrunfällen

In der Äußeren Regensburger Straße in Landshut hat es am Morgen mehrere Unfälle mit Leichtverletzten gegeben. Wie die Polizei Landshut mitteilt, wurde die zweispurige B15 stadteinwärts gesperrt. "Deswegen kommt es gerade zu einem riesen Verkehrschaos", so ein Polizeisprecher.

Polizei leitet Berufsverkehr weiträumig um

Vorausgegangen war den Auffahrunfällen ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lkw. Das Auto wollte offenbar die Fahrbahn wechseln und touchierte den Laster. Beide Fahrzeuge blieben mit Warnblinkern stehen. Nachfolgende Autos konnten nicht mehr bremsen und fuhren auf, berichtet der Polizeisprecher.

Der Verkehr stadteinwärts staut sich. Die Polizei leitet um und bittet um weiträumige Umfahrung.