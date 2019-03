Verkehrschaos am Grenztunnel Füssen nach tödlichem Unfall

Auf der Fernpassstraße B 179 in Österreich hat sich heute Morgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Auf der stark befahrenen Transitstrecke Innsbruck-Füssen/Reutte kam ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Richtung Innsbruck kommend aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und raste in den Gegenverkehr.

53-Jähriger stirbt bei dem Unfall

Laut Landespolizeidirektion Innsbruck saßen in dem entgegenkommenden Fahrzeug ein 53-Jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz und seine 18 Jahre alte Tochter. Beide Insassen wurden beim Aufprall schwer verletzt und waren im Fahrzeug eingeklemmt. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen starb der Vater noch an der Unfallstelle. Die Tochter wurde von den Einsatzkräften befreit und ins Bezirkskrankenhaus nach Reutte gebracht. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls schwer verletzt.

Kilometerlange Staus vor dem Grenztunnel Füssen

Die Fernpassstrasse war wegen der Bergungsarbeiten für eineinhalb Stunden in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt. Die Auswirkungen auf den Verkehr waren erheblich und noch im ca. 40 Kilometer entfernten Grenztunnel Füssen spürbar. Es bildeten sich kilometerlange Staus. Dazu beigetragen habe auch der starke Urlaubsverkehr, so die deutschen Behörden. Es sei wie so oft „ zu viel Verkehr für zu wenig Straße“. Reisende müssen sich weiterhin auf Blockabfertigung und lange Wartezeiten am Grenztunnel Füssen bei der Einreise nach Österreich und Italien einstellen.