Verkehrsbetriebe zufrieden: Ansturm auf das 9-Euro-Ticket

Seit einer Woche können mit dem 9-Euro-Ticket Bus, Bahn und Co. in ganz Deutschland genutzt werden. Auch in Niederbayern und der Oberpfalz kommt das Ticket gut an, so eine stichprobenartige Umfrage des Bayerischen Rundfunks

RVV: 12.000 Tickets verkauft und Busse hoch ausgelastet

Der Regensburger Verkehrsbund (RVV) hat für den Juni bereits 12.000 9-Euro-Tickets verkauft. Das sei mehr als erfreulich, so RVV Geschäftsführerin Sandra Schönherr zu BR24. Der Andrang war vor allem Ende Mai beim Verkaufsstart sehr groß.

Auch im Regensburger Stadtverkehr seien viele Nachfragen zum 9-Euro-Ticket gekommen. Die Busse seien hoch ausgelastet, von einer extremen Überfüllung ist allerdings noch nicht die Rede. Der RVV behält sich vor zu reagieren, falls es zu einer Überfüllung der Busse im Sommer kommen sollte, und möglicherweise mehr Busse einzusetzen. Eine konkrete Planung dafür gibt es aber noch nicht. In Regensburg würden nach Auskunft des RVV vor allem sogenannte Gelegenheitsfahrer das 9-Euro-Ticket für Freizeitaktivitäten nutzen.

Landshut: Tickets sollen online gekauft werden

Der Landshuter Verkehrsverbund hat für den Juni bislang rund 1.000 Tickets verkauft. Geschäftsleiter Christoph Häusler zeigte sich im Gespräch mit BR24 sehr zufrieden, appelliert aber an die Kunden, die Tickets online zu kaufen, da dafür extra ein Onlineshop eingerichtet worden sei.

Bei den Stadtwerken Passau war der Andrang auf die 9-Euro-Tickets zum Verkaufsstart sehr groß, teilweise hätten sich auch Warteschlangen vor den Informationsschaltern gebildet. Dennoch betont auch Geschäftsführer Uwe Horn, dass man den Andrang gut bewältigen konnte. Insgesamt macht das 9-Euro-Ticket einen Großteil der Verkäufe aus: Seit dem Verkaufsstart sind es 95 Prozent aller Tickets, die die Stadtwerke verkauft haben.