Verkehrsbetriebe: Vorleistung und Mehraufwand für 9-Euro-Ticket

Das 9-Euro-Ticket muss von den Verkehrsbetrieben vorfinanziert werden, darauf macht der Bamberger Verkehrsbetriebsleiter Peter Scheuenstuhl aufmerksam. "Die Verkehrsbetriebe werden ab 1. Juni in Vorleistung gehen müssen, weil die Einnahmenausfälle und der Mehraufwand zunächst über Abschläge und Pauschalen abgegolten werden", so Scheuenstuhl gegenüber BR24.

9-Euro-Ticket: Herausforderung für "unterfinanzierten ÖPNV"

Dazu müsse der Aufgabenträger, im Falle von Bamberg die Stadt, einen entsprechenden Antrag beim Bund stellen. Der vollständige Ausgleich erfolge erst nach dem Aktionszeitraum und auch erst nach einer detaillierten Auswertung der entstandenen Ausfälle und deren Prüfung. Für den jetzt schon unterfinanzierten öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sei das eine Herausforderung, so die Stadtwerke Bamberg.

Für neun Euro bundesweit unterwegs

Das Ticket kann ab heute überall erworben werden. Die Sondertickets sollen im Juni, Juli und August bundesweit Fahrten im Nah- und Regionalverkehr ermöglichen - für jeweils 9 Euro im Monat. Im Vorfeld gab es Streit um die Finanzierung des Tickets. Fest zugesagt hat der Bund, dass den Ländern Einnahmenausfälle beim 9-Euro-Ticket in Höhe von 2,5 Milliarden Euro ersetzt werden.

Heftige Kritik am 9-Euro-Ticket aus Bayern

Der Verwaltungsaufwand sei jedoch enorm, denn den verschiedenen Abokunden müsse in den Aktionsmonaten der Mehrpreis zum ihrem normalen Ticket gutgeschrieben werden, so die Stadtwerke. Hinzu kämen die gestiegenen Energiepreise.

Für diesen Ausgleich, so das Bundesverkehrsministerium, sollen die Einnahmen durch das 9-Euro-Ticket verwendet werden, die direkt an die Verkehrsbetriebe gingen. Der Bundesrat hatte am Freitag den Weg für das Sonderticket frei gemacht. Im Vorfeld gab es zur Finanzierung heftige Kritik vor allem aus Bayern.