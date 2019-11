08.11.2019, 06:09 Uhr

Verkehrsbehinderungen wegen Klimademo in Regensburg erwartet

Ab dem Mittag will die "Fridays for Future Bewegung" mit einer Mahnwache in der Regensburger Altstadt demonstrieren. Studenten sollen die Schüler-Demo verstärken. Wegen eines Umzugs von der OTH zum Rathaus sind Verkehrsbehinderungen zu erwarten.